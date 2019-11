Juan Román Riquelme le contestó a Daniel Angelici y le echó la culpa por su salida de Boca

Después de que Daniel Angelici dijera en conferencia de prensa que no compartía "la forma de ser" de Juan Román Riquelme y que asegurara que el ídolo 'xeneize' puso condiciones económicas para sumarse a la lista del macrismo, el exfutbolista salió a responderle públicamente. "En la vida todo no se puede comprar”, aseguró con crudeza.

Este viernes el presidente saliente de Boca, quien representa al macrismo y el cual delegó las responsabilidades en su candidato Christian Gribaudo, cuestionó a Román por sumarse a la oposición en las próximas elecciones. A su vez, hizo una grave denuncia dejando entrever que le pidió dinero para estar de su lado.

Pero Riquelme, que irá como candidato a vocal junto a Jorge Ameal, rápidamente salió al cruce y se refirió a los dichos del "Tano".

"No miré lo que dijo Angelici, pero me lo contaron y me imaginé que iba a decir eso", sentenció y agregó: "Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retire en Argentinos. A mí me lastimaron".

"Se manejan siempre igual, cuando yo no renovaba el contrato era el quilombo del dólar y el blue, siempre la misma estrategia", explicó en referencia a la dirigencia. Y aseguró: "Cuando yo ascendí con Argentinos hubo alguien que dijo 'mientras yo sea presidente de Boca, Riquelme no vuelve más'. ¿Quién lo dijo? Yo tengo orgullo, me lastimaron y a mi familia más. En la vida todo no se puede comprar".

Además, en cuanto al posteo de Diego Armando Maradona en el que lo atacó, explicó: "No tengo redes sociales, mi hermano me cuenta. Yo fui un afortunado porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él y con (Lionel) Messi. El fue un jugador maravilloso y Messi también es un jugador maravilloso. Eso como futbolista. Fuera del fútbol lo que dice y lo que hace la verdad que no me interesa nada".