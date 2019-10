Juan Manuel Urtubey adelantó que va a "colaborar" con Alberto Fernández cuando sea Presidente

La política argentina ante la inminente compulsa electoral experimenta movimientos tectónicos: dirigentes a la deriva que comienzan a buscar un nuevo lugar en el mapa pensando en el futuro próximo. Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Consenso Federal, que nunca se sintió a gusto en la campaña compartida con Roberto Lavagna, recuerda los lazos que lo unen con el armado del Frente de Todos y empieza a imaginarse como parte de un espacio que colabore, de manera satelital, con el gobierno de Alberto Fernández.

El gobernador salteño aseguró que “sin dudas” va a colaborar con el próximo presidente en una entrevista que brindó al Tribuno durante el debate en la facultad de Derecho. “Así como nosotros hemos ayudado todos estos años a un gobierno con el cual no coincidimos estructuralmente, mucho más lo vamos a hacer con alguien con el que tenemos más coincidencias”, agregó, aunque dejó claro que no aceptará cargos ni se imagina como parte del Frente de Todos. “La Argentina no necesita que nos amontonemos todos los dirigentes en el mismo lugar, necesita que aún desde lugares diferentes podamos construir política”.

Lo cierto es que los puntos de contacto entre Urtubey y Fernández son numerosos y añejos. El vínculo se remonta a cuando el gobernador era aún un joven estudiante de derecho y su hermano mayor Rodolfo, hoy senador por la provincia de Salta, formaba parte de la agrupación “Victoria Peronista”, fundada por algunos dirigentes del PJ porteño que luego conformarían el círculo de mayor confianza del candidato a presidente, como Eduardo Valdés, Jorge Argüello y Alberto Iribarne. El acercamiento ya comenzó. “No está pensando en integrarse al gobierno pero sí en apoyarlo para sumarle potencial”, confirman cerca suyo.

MÁS INFO Cristina Kirchner pidió solidaridad con Chile y criticó su modelo económico

En la configuración política que despunta de cara al 2020, el salteño se imagina muy cerca del desterrado presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, en un armado que sin incorporarse al nuevo oficialismo lo ayude a garantizar mayorías legislativas en proyectos consensuados, un rol similar al que tuvo durante la presidencia de Mauricio Macri el bloque federal, donde revistaban los diputados de Urtubey. Con un solo problema: ni uno ni otro tendrá una banca en el Congreso el año que viene. Por eso esperan incorporar a otras figuras de Consenso Federal, como Graciela Camaño y Eduardo Bali Bucca.