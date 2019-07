Juan Acosta se peleó en vivo con el equipo de TN a los gritos: "No digan boludeces"

El actor macrista Juan Acosta se peleó en vivo con el equipo de Todo Noticias (TN) debido a que lo cuestionaron por andar en auto por la ruta mientras hablaba por teléfono, estaba sin luces en el vehículo y no tenía la verificación técnica vehicular (VTV).

El primer cruce se dio cuando la periodista Carolina Amoroso le preguntó si tenía alguna autocrítica: "Cómo no voy a hacer autocrítica, yo soy un desastre. No, no, empiezo por dónde quiero, vos no me va a decir por dónde tengo que empezar". La periodista le pidió que "no juzgue sus opiniones".

"Estoy harto de pelotudos que te quieren hacer una nota para sacarte algo que no es", afirmó Acosta.

El segundo cruce se dio cuando el panelista Diego Poggi le reprochó la peligrosidad que significa manejar mientras habla por teléfono. "Pará, a otro que le paro la chata. Si vos vas manejando y te suena el teléfono, ¿atendés?", preguntó.

Poggi le recordó que el actor sostiene siempre que hay que predicar con el ejemplo. "Vos tenés que predicar con el ejemplo de no tirar mierda", le respondió Acosta.

La discusión terminó cuando los conductores cortaron el diálogo y se manifestaron en contra de la falta de respeto del actor.