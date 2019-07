Juan Acosta insultó a los periodistas que lo entrevistaron cuando le hacían una multa y le respondieron

El actor macrista Juan Acosta trató de traidores a los periodistas de FM Cielo que lo entrevistaron cuando le hacían una multa en la ruta por llevar las luces apagadas, no tener la verificación técnica vehícular (VTV) y manejar en la ruta mientras hablaba por teléfono con la emisora.

"Darle nota a los medios k trae mala suerte y lo primero que se nota que son traidores, hoy lo comprobé son más poli que el poli que me hizo la multa #NVM traen mala suerte lo comprobé jajaja", escribió Acosta en su cuenta personal de Twitter.

Los periodistas le respondieron al actor macrista tras la acusación en Twitter: "Juan, querido! Te tratamos con mucho respeto! Lamento que la descalificación sea la forma de responder a una situación totalmente ajena a nuestra buena predisposición! Te mando un abrazo".

El actor ayer venía manejando por la Ruta 2, con las luces apagadas, sin VTV mientras hablaba por teléfono con la radio. La comunicación quedó sonando mientras la policía le pedía los datos y los papeles correspondientes para transitar por la ruta. El diálogo se escuchó en vivo: - “¿La verificación técnica la tiene?”, le preguntó la oficial.

Según contó el actor, la oficial le dijo: “Mirá Juan no tenés la VTV y venías con las luces apagadas,pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar”. “Le di dos gambas para el café, lo que pasa es que venía concentrado con ustedes que no me di cuenta. Voy a escribir un libro que se va a llamar `No me peguen soy macrista´”, concluyó Acosta.