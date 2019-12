Jorge Rial regresó a Intrusos luego de su operación y dio detalles sobre su estado de salud

Luego de atravesar una operación, el periodista Jorge Rial dio detalles de su estado de salud. Agradeció a los trabajadores del sanatorio Finochietto y contó que tuvo una gran pérdida de peso tras la intervención.

El conductor se realizó una urgente operación de vesícula y reapareció en su programa, Intrusos. Allí, detalló como transitó el duro momento. "Acá estoy estoy es lo que quedó de mi. Tengo un órgano menos. Le agradezco a los del Sanatorio Finochietto, que me llevaron de urgencia, me operaron, a todos sus enfermeros, trabajadores de la salud y residentes que ahora están peleando por ser reconocidos. Hacen un trabajo espectacular".

"Bajé cuatro kilos, ya venía dejando varios en el camino así que quedaron los escombros”, aseguró. Sin embargo, sus compañeros le hicieron notar otro detalle tras el post operatorio.

Frente a esto, el panelista Adrián Pallares puntualizó también el corte de su barba, de la cual Rial hizo mención sin tapujos y entre risas: "Sí justo me la había hecho rebajar un día antes a pedido de Liliana Parodi y al día siguiente me pasó esto. Me tengo que dejar la barba larga, no hay nada que hacer al respecto”.