Jorge Rial destrozó a Santiago del Moro por usar un test de coronavirus en su programa

Santiago del Moro utilizó un test rápido de COVID-19 para mostrarlo en su programa y fue repudiado en las redes sociales. Entre las voces que se alzaron para criticarlo se destacó Jorge Rial, quien lo destrozó en Intrusos por hacer un "juego dramático del instante".

Indignación en las redes | Polémica por el test de covid-19 que se hizo @SANTIAGODELMORO en vivo



"Obviamente que esto indigna, pero... ¿por qué? Porque estamos hablando de un test que es fundamental. No es algo frívolo, es un test importantísimo, en un momento donde estamos discutiendo, en los medios de comunicación, la importancia de elevar los test para saber realmente en qué situación estamos con respecto a la pandemia", aseguró el conductor.

Rial puntualizó en que "se tomó la decisión en vivo, haciendo un juego dramático del instante, y se lo hicieron a una persona que no lo necesitaba, que no tenía ningún síntoma". En esa línea, siguió: "No era que Santiago del Moro llegó con fiebre y en vivo se lo hicieron. Ese recurso es del estado, lo maneja el estado, imaginate que vos ahora llegues al hospital y te digan que el último se lo dieron para que lo hagan en Telefe. ¡Te volvés loco!".

"Imaginate que están saliendo vuelos cada dos o tres días a China a buscar, entre otras cosas test, porque los necesitamos. El test se tiene que hacer cuando hay una sospecha de que tenés el coronavirus. Hoy pregunté si puedo ir ahora y decir que me hagan un test para saber si estoy bien pero no se puede, está prohibido, es un delito. Si ayer un Fiscal estaba viendo esto, era para armar un kilombo de oficio. Podría iniciar una causa. Son recursos del estado", concluyó el periodista.