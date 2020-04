El periodista macrista que ideó la operación mediática contra Aníbal Fernández en 2015, Jorge Lanata, volverá a la televisión en mayo con su programa Periodismo Para Todos (PPT), por El Trece, el canal del Grupo Clarín.

De esta forma, Héctor Magnetto pone en cancha a su as de espadas para frenar la fuerte suba de la imagen positiva del Presidente. Qué mejor que el operador que viajó a las islas Seychelles para mostrar una habitación vacía e intentar inculpar sin fundamentos a Cristina Kirchner, comunicó la noticia en su programa de Radio Mitre.

Lanata se había alejado de la televisión en octubre, por su delicado estado de salud. Si bien no confirmó el horario, el programa se emitiría a partir del domingo 10 de mayo de 22 a 23.

La aparición del periodista no es casual. Se da en un momento en que todas las encuestas reflejan un fuerte crecimiento de la imagen positiva de Alberto Fernández por sus respuestas ante la pandemia del coronavirus. Por eso, el Grupo Clarín usó su as de espada para intentar cimentar eso y volvió a sacar a la luz a su operador estrella.

Según reveló el periodista de Clarín, el nuevo programa se llamará PPT Box y tendrá su clásico monólogo, una nueva sección llamada Los boludos de la semana. Además de informes como muchos de los que, tiempo después, fueron desmentidos en la Justicia.

Por ejemplo, en 2014 mostró al financista Federico Elaskar a quien entrevistó y direccionó su declaración sobre triangulación de dinero a la familia Baez. El año pasado, el denunciante habló ante la Justicia y desmintió la operación periodística y hasta aseguró que Luis Barrionuevo le advirtió que lo querían matar.

El periodista también fue el encargado de mostrar a la exsecretaria de Nestor Kirchner, a quien presentó como una "testigo privilegiada" de pago de sobornos, pero solamente había visto bolsos y no podía asegurar si había dinero en ellos. Tiempo después la Cámara de Casación terminó cerrando la causa al constatar que los hechos no existieron. Mismo los testigos desmintieron que fuera siquiera secretaria del ex presidente.

Ante la situación de pandemia, el programa tendrá un nuevo protocolo de trabajo por lo que no se incluirá una tribuna con público presente y aún se analiza qué emisión sucederá la de Lanata a partir de las 23.