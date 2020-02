Jorge Lanata se sumó a la polémica y fue lapidario con La Negra Vernaci

En un nuevo capítulo de las repercusiones por los dichos de "La Negra" Vernaci, Jorge Lanata disparó impiadoso contra su colega, a quien llamó "bruta" luego de la broma que hizo referencia a Jujuy.

El conductor de Mitre volvió afilado de Estados Unidos y no le perdonó la equivocación de Vernaci. Lanata ya viene sumando cruces, primero fue con Marcelo Tinelli en medio del drama de desnutrición que viven los chicos de la comunidad wichi y ahora se despachó contra la figura de Pop, luego del desafortunado comentario que hizo sobre la provincia de Jujuy.

Lanata fue lapidario de arranque con la conductora y su ciclo: "Si vemos los números es casi cierto que a Vernaci no la escucha nadie. Es verdad. ¿Qué número está Pop? Décimo cuarta...". Luego de esta penosa introducción, se dedicó a despotricar contra ella: "Lo que más parece es bruta. Es la opinión de alguien bruto. Yo preguntaba en qué radio estaba Vernaci porque me parece que últimamente hablamos más de Vernaci por las barbaridades que dice que por el programa que hace. Nadie habla del programa de Vernaci. No sé cómo es. Si es bueno, malo, no tengo idea... A mí me gustaba cuando hacía de segunda de Lalo (Mir) después no me gustó más".

Recordemos que "La Negra" pidió disculpas públicas y se mostró a disposición del INADI, asegurando que estaba dispuesta a reunirse con el gobernador jujeño Gerardo Morales para explicarle personalmente la intención de sus declaraciones. No obstante, Lanata trató de forma despectiva el pedido de perdón y, tras llamarla "ignorante", concluyó lapidario: "La culpa es del periodismo!".