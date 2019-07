Jorge Lanata confirmó un nuevo romance

Jorge Lanata confirmó este lunes su romance con Paula, una mujer experta en marketing digital, de nacionalidad española (vivió allí durante 17 años), pero con padres argentinos.

“Estoy hace seis meses en pareja. Ella es inteligente, muy capaz. Estuvo viviendo mucho tiempo en Barcelona y el año pasado volvió al país”, expresó en diálogo con Pamela a la Tarde, y detalló: “Uno siempre que está con alguien quiere seguir estando. Ojalá sea así”.

En ese sentido, Jorge Lanata analizó sobre cómo llegan sus relaciones, y también habló sobre sus preferencias para elegir una pareja amorosa: “Yo busco que sean inteligentes y me gusten. Cuando uno encuentra a alguien con quien quiere estar, no tiene lógica. Si uno busca probablemente no encuentre, las cosas aparecen”.

Manifestó que conocer a Paula lo “ayuda a estar bien”, e hizo referencia a su estado de salud: “Estoy recuperándome. Pasa que estoy bajo de defensas y por ahí me agarro cualquier bicho que circula, por eso me agarré la Gripe A”.