Jorge Lanata atacó a Macri y a Carrió por la crisis económica y la derrota en las PASO

El periodista macrista Jorge Lanata se sumó al grupo de periodistas que ahora le sueltan la mano al Gobierno de Mauricio Macri. Al inicio de su programa, el operador mediático, criticó duramente la gestión de Cambiemos y las políticas económicas que llevaron adelante.

"Las medidas que se anunciaron ahora, como un mini plan de alivio, me parecieron patéticas. Quiero decir: no podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años. Y por el otro lado es cínico: ¿para qué lo hacés? ¿los estás comprando?", arremetió.

También, cargó contra la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien insinuó que hubo fraude en las elecciones: "Agitar ante la derrota la idea de fraude no solo es torpe sino que nos impide entender por qué se produjo esa derrota. Si pensamos que hubo un fraude, entonces todo estuvo bien y eso no nos deja pensar qué estuvo mal".

Y apuntó contra Smartmatic, la empresa contratada para el escrutinio provisorio. Señaló, asimisMo, que “para confirmarme el fraude deberían haberse alterado los resultados más de 12.000 mesas, un acto materialmente imposible".