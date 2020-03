Jorge Lanata atacó a Alejandro Fantino por su planteo del rating

Alejandro Fantino no termina de adaptarse a los tiempos atípicos que vivimos, donde la pandemia de coronavirus acapara la atención de la mayoría de los medios, y lanzó un pedido a Ibope para que dejaran de medir el rating. Jorge Lanata, contrario al ex Animales Sueltos, criticó el planteo y lanzó que "traslada un problema del programa al resto de la televisión".

El experiodista deportivo fue el que sorprendió a sus colegas cuando, en su nuevo programa por América TV, lanzó que “no sé hasta dónde habría que seguir midiendo en estas épocas”, y disparó: “Hay una lógica de televisión en la que la gente de televisión quizás nos sentimos tentados con una nota que tiene que ver menos con la ayuda a la sociedad y que mide más de una que sí tiene que ver, por lo que podríamos estar tentados a cortar ese contenido”.

Luego, agregó: “Este es un momento en el que creo que incluso que habría que dejar de medir y empezar a hacer televisión desde el corazón. Si hay alguien que hace entretenimiento, que lo haga. Porque hace falta desconectar, desenchufar y reír”, argumentó.

Lanata aprovechó el aire de su ciclo radial para referirse al respecto. "No estoy de acuerdo. Me parece que está trasladando un problema que es del programa, de él mismo al resto de la televisión. Uno decide qué tipo de programa hace. Uno decide si el programa que hace va a ser una porquería porque tiene un tipo con una cucaracha que le dice 'pará, seguí, no sé qué' o hace el programa que uno quiere", afirmó.

"Espero que Fantino, a esta altura de su carrera, tenga la libertad de poder hacer lo que tiene ganas", señaló Lanata, y agregó que "no se queje por si tal tema mide o no".

Luego, sostuvo que "laburamos en un medio donde el idioma que se habla es rating. Bueno, desgraciadamente hablamos ese idioma. Así como uno cree cuando le va bien, también tiene que creer cuando le va mal. Yo cuando hago un programa no estoy pensando si va a medir o no. Me preguntás si quiero que mida, y obvio! Quiero tener 50 puntos en vez de 10? Quiero. Pero nunca voy a pautar pensando si ese tema va a medir o no, sino si el tema me interesa o no".

Por su parte, Diego Leuco explicó: "El programa más visto del martes fue el Noticiero de Telefe del mediodía. De toda la televisión. Después los otro cuatro más vistos fueron los dos noticieros de la noche y los dos entretenimientos de la noche: el de Guido Kaczka y el de Marley . En ninguno hablan del coronavirus y ninguno de los tres noticieros, por su propia naturaleza, estira una nota escandalosa por rating. Por lo tanto, tampoco es que la gente está buscando escándalo ni barro ni amarillismo. La gente está buscando lo que quiere y chau" .

Por último, Lanata dijo: "Nadie dijo que la tele tiene que hablar solo del coronavirus. No hay una orden del Estado interviniendo la televisión diciendo que hay que hablar de tal tema o de tal otro".