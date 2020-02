Jorge Lanata apuntó contra Nora Cortiñas por su crítica a Alberto Fernández tras los dichos sobre las Fuerzas Armadas

El periodista macrista Jorge Lanata se metió en el entredicho entre Nora Cortiñas y Alberto Fernández por un discurso que dio el Presidente en el que instó a "dar vuelta la página", lo que fue tomado a mal por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El comunicador aseguró que los dichos del jefe de Estado fueron "lógicos" y que no era necesario pedir disculpas, como lo hizo esta semana para dejar pasar el mal momento.

"Totalmente sensato el discurso de Alberto Fernández y lógico", dijo el periodista en su programa de radio Mitre, y agregó que "no tenía que pedir disculpas por algo que en verdad no dijo". Según Lanata, las posturas en torno a los derechos humanos y la lucha por la memoria, verdad y justicia es una de las grietas que creó el kirchnerismo.

"Hay varias grietas, una que empezó impulsada por el kirchnerismo y otra que tiene que ver con las dictaduras y ayer (por el lunes, cuando Fernández se disculpó por sus dichos) se expresó de la manera más brutal y tonta, a la vez". Por eso, pidió "hay que terminar con esto de que un sector de la Argentina se siente acreedores morales del otro. Porque es cierto que, en parte pueden serlo, pero también es cierto que, en parte no".

Al leer parte del discurso que dio Fernández, en el que resaltó que el mando de las Fuerzas Armadas está integrado por personas nacidas en democracia y pidió dar "vuelta la página" para celebrar, el periodista macrista aseguró que se trató de una postura sensata y lógica.

Acto seguido, leyó las declaraciones de Cortiñas, la Madre de Plaza de Mayo que expresó que el mandatario no tenía necesidad de usar esa frase y lo definió como "negacionista". Llamativamente, el conductor salió a defender al Presidente: "Fernández no dijo esto. No entiendo, dónde está en lo que dijo la frase 'negacionista'. Es un hecho de la realidad objetiva que todos los oficiales de las FF.AA. y suboficiales nacieron y se desarrollaron en Democracia. Yo no sé si Nora Cortiñas lo nota, pero han pasado más de 40 años del Golpe del '76".

El entredicho quedó saldado el lunes, cuando el jefe de Estado pidió disculpas en Twitter por sus dichos. Pese a ello, Lanata volvió sobre el tema: "Yo lo entiendo en términos diplomáticos y políticos, pero me parece que se equivocó porque no tenía que pedir disculpas por algo que en verdad no dijo. Y lo que él dijo estaba bien. Quien estuvo mal fue Nora".

Para cerrar, reflexionó que el "pensamiento de Nora Cortiñas, es el pensamiento de cuatro en un ascensor, no es el pensamiento popular, la gente no siente eso con respecto a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Creo que tienen otro sentimiento".