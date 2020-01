Jorge Lanata, apocalíptico: “En marzo, en la Argentina todo va a estar peor”

Tras la operación que le hicieron en Nueva York para lograr volver a sentarse, rompió el silencio Jorge Lanata. El periodista se refirió a la política nacional: “En marzo, en la Argentina todo va a estar peor”.

En un diálogo radial con Marcelo Longobardi y Diego Leuco, en el pase entre sus programas de radio Mitre, el periodista criticó al gobierno de Alberto Fernández. “Va a estar todo bastante peor. Fijate lo que pasó en los últimos 20 días y cómo estos tipos (en referencia a los miembros del gobierno nacional) fueron avanzando cada vez más", afirmó.

Además, Lanata aseguró: "Ahora, por ejemplo, decidieron quitarle parte de la coparticipación a la Capital Federal, algo que habían anunciado. Es un fenómeno interesante porque el kirchnerismo dice lo que va a hacer y todos pensamos que no se van a animar... ¡Pero finalmente lo hacen!”..

“¿Por qué Cristina no va a tener centralidad si nosotros mismos venimos diciendo que está gobernando ella? Lo que pasa es que no nos queremos convencer. Hay algo en psicología que es la disonancia cognitiva, un fenómeno que se da cuando una persona se niega a aceptar lo que ve”, desarrolló Lanata sobre la ex presidenta.

Y agregó sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Ahora se están soltando un poco más, pero todavía están contenidos. Cristina avanza. Se ve claramente dónde está el poder y quiénes son los que están avanzando”, sostuvo el ex fundador de los diarios Página/12 y Crítica.

Por supuesto, se refirió al caso Nisman y a la publicación del documental producido por Netflix: “Un tipo anuncia el viernes que va a dar información que compromete seriamente al gobierno y el sábado, comillas, se mata. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos discutir si se mató o no se mató? ¿Quién nos metió ese bicho en la cabeza? Es imposible pensar que no se mató, pero volvemos verosímil algo que no pasó”.

Sobre la economía, Lanata fue contundente: “A mí me encantaría decir que el plan económico -supongamos que lo tienen- va a funcionar. Pero no veo nada que vaya a funcionar en este momento. Y veo que estos amagues lo único que hacen es alejar las posibles inversiones en la Argentina. Por eso, si vos me preguntás cómo puede estar todo en marzo, y no es porque quiero ser tremendista, yo te digo que va a estar todo peor", cerró.