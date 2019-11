Joker rompió un nuevo récord y es un boom de ganancias

A poco más de un mes desde su estreno, Joker sigue ganando premios y batiendo récords en la taquilla, ya habiéndose convertido en la película con clasificación R más recaudadora de la historia. La cinta ya había superado a Deadpool como la película de clasificación R con mayor recaudación y se acerca cada vez más a los mil millones de dólares en recaudación.

Ahora, acaba de alcanzar un nuevo reconocimiento. El film dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix es ahora el proyecto basado en comics más redituable que se haya llevado al cine, habiendo superado 15 veces el valor de su presupuesto en ganancias. Joker tenía un presupuesto de 62 millones de dólares y, hasta el momento, ha recaudado 953 millones. De esta manera, superó a Venom (98 y 854), Batman (35 y 411) y Deadpool (58 y 783), entre otros títulos.

No es novedad afirmar que Joker es la gran sorpresa cinematográfica que nos dejó 2019. La película inspirada en el archi villano de Batman consagró a su director Todd Phillips y pavimentó el camino asegurado de Joaquin Phoenix al Oscar como Mejor Actor Principal. Con respecto a una posible secuela de la historia, el director manifestó: “No hemos hablado muchos sobre ello. Solo dijimos que si alguna vez hacíamos una secuela –y no digo que vayamos a hacerla, porque ahora mismo no hay planes– no podría ser simplemente una película alocada sobre el príncipe Payaso del Crimen. Eso no nos interesa. Tendría que tener cierta resonancia temática, de forma parecida a la primera”.