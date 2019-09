Jefe de la bancada de diputados del PRO: "Si sabes de alguien que pasa hambre, avisame"

El jefe de la bancada de diputados del PRO, Álvaro González, dijo que "no hay hambre en Argentina" sino "casos particulares de gente que la pasa mal", un día después de que el Senado sancionara por unanimidad la ley de Emergencia Alimentaria.



"No hay hambre en Argentina, hay casos particulares de gente que la pasa mal", consideró González y se animó a redoblar la apuesta: "Si saben de alguien que pasa hambre, avísenme que tenemos herramientas para ayudar".



"El concepto de hambre es muy generalizado. No hay hambre en Argentina más allá de algún caso puntual", insistió el legislador macrista en medio de los reclamos de las organizaciones sociales por la situación alimentaria y la sanción del Congreso. Las declaraciones de González van en sintonía con la de varios funcionarios del gobierno que negaron la existencia del hambre en el país.

"Hay una situación complicada en algunos casos, pero esto no es la situación que viven otros países donde hay hambruna", dijo González en declaraciones a la radio FutuRock.

LEA MÁS Impactante video: así comen de la basura en Corrientes

Por último, opinó sobre elecciones presidenciales: "Me sorprendió mucho el resultado electoral", y concluyó sobre la gestión de Macri: "Estos cuatro años sirvieron para generar infraestructura para crecer".