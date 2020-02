Javier Timerman: “Espero que Bonadio haya tenido la posibilidad de tratarse el cáncer, algo que no le permitió a mi hermano"

Javier Timerman, hermano del ex canciller Héctor Timerman, habló sobre la muerte del juez federal Claudio Bonadio y recordó cuando el magistrado le negó a su hermano la posibilidad de viajar a Estados Unidos para tratarse el cáncer que lo estaba matando.

“Soy muy respetuoso de la vida y la muerte de las personas. En vida tenía un debate con Bonadio y esperaba llevarlo ante la Justicia", expresó el asesor financista en diálogo con El Destape Radio y advirtió que “el paso de Bonadio por la Justicia fue nefasto".

Asimismo, expresó su respeto por la familia del magistrado, pero aseveró: “Espero que Bonadio haya tenido la posibilidad de tratarse el cáncer, algo que no le permitió a mi hermano". Además, remarcó que las causas que estaban a su cargo “estaban totalmente sesgado por odio y no por Justicia" y recordó que cuando su hermano “estaba mal de salud, el juez lo obligó a testificar y cuando estaba bien de salud no lo dejó”.

“Bonadio pasará a la historia como lo que fue. Espero que la sociedad argentina aprenda y no haya más jueces como Bonadio”, sentenció.