Javier Milei contra periodista de A24: "Quiero humillarla públicamente”

El economista Javier Milei estuvo como invitado en el ciclo matutino de A24 para analizar el gabinete que presentó Alberto Fernández y la entrevista debió ser interrumpida abruptamente por el maltrato del invitado hacia la panelista Clara Salguero.

"Te pido los datos, Clara. El sector que vos definís como más vulnerable (en referencia a los jubilados) es el que tiene menos porcentaje de pobres", respondió el economista, luego de la intervención de la periodista.

Cuando Salguero trató de contestar, Milei rápidamente subió el tono de voz. "Sabés lo que pasa, el populismo lo hacemos todos. Hay que subir el sueldo de todos, pero saben cuál es el problema: ¿quién lo paga? Todo esto significa que hay todavía más déficit fiscal. Vamos a seguir con la política de déficit fiscal, con la emisión monetaria. ¿Sabés lo que vas a tener? Una explosión de pobres. Argentina es un país que se empobreció y lo primero que hay que hacer es no mentir sobre los datos".

Pero cuando Salguero intentó responder, Milei volvió a gritar: "La discusión con vos está terminada. Decime cuál es el porcentaje de pobres en el segmento etario de 65 años para arriba. Primero los datos". Ante el descontrol, apareció el conductor Eduardo Battaglia, para tratar de calmar los ánimos. Pidió que se cierren los micrófonos de ambos e intentó que el debate continuara en calma.

No lo logró. Segundos más tarde el economista gritaba nuevamente: "¡Decime cuál es la línea de la pobreza! ¡No lo sabe!". Luego le pidió al conductor que le alcanzara su Ipad: "Dame que voy a bajar el informe del INDEC, no se puede estar haciendo estas estupideces todo el tiempo".

"No descalifiques", exigió Battaglia, pero no hubo caso y Milei se desató: "Dame que voy a humillarla públicamente".

El conductor siguió luchando por tranquilizar la charla y pidió una pausa. Una vez de regreso, Battaglia quiso "imponer condiciones" para seguir con la entrevista: "No quiero faltas de respeto en el piso. No quiero descalificaciones, ni Clara dice estupideces. Ella describió una situación y para mí vale un pedido de disculpas". "Ella me va a pedir disculpas a mí", ironizó Milei y siguió con su estilo: "Ahí tenés los datos. Yo no voy a pedir disculpas por decir la verdad. ¿No te gustan mis modos? es un problema de preferencia. Es mi estilo, yo trato a los hombres y a las mujeres por igual, no discrimino".

Cansado de luchar, el conductor terminó la nota: "Se terminó acá. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, es una pena. No me gusta porque esto no le conviene a nadie".