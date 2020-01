Jair Bolsonaro furioso por el documental brasilero que competirá en los Oscar: "es una porquería"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, disparó rabioso contra el documental de Petra Costa, Democracia en vértigo, que compite en los premios Oscar y no dudó en mostrar su furia durante una rueda de prensa. "Es una porquería, es ficción", sentenció ante la pregunta de los periodistas acerca de su opinión sobre la cinta.

Democracia en vértigo narra las oscuras circunstancias de la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula Da Silva, y la posterior asunción del régimen derechista de Jair Bolsonaro. La tajante afirmación del Presidente de Brasil se contradice con la crítica internacional que elogió el minucioso el brillante archivo periodístico de Costa.

Bolsonaro aseguró que no verá la película y afirmó: "A quienes les gusta la comida de los buitres, les parecerá un buen filme".

En cambio, Rousseff emitió un comunicado en el que sostuvo que la película cuenta la “historia del golpe” que según ella sufrió, felicitó al equipo que lo realizó y afirmó que “la historia no será enterrada”. Lula se sumó a los elogios y publicó en su Twitter oficial un mensaje de apoyo a Petra Costa: "Felicidades @petracostal por la seriedad con la que narró este importante período de nuestra historia. ¡Viva el cine nacional! La verdad ganará".

El documental podrá verse en la plataforma Netflix a partir junio. Luego de reconocerse la decisión de la Academia, la directora se pronunció en las redes sociales; "Estamos en éxtasis por @TheAcademy. El reconocimiento de la urgencia de los nuestros #TheEdgeOfDemocracy . En un momento en que la extrema derecha se está extendiendo como una epidemia, esperamos que nuestra película pueda ayudarnos a comprender cuán crucial es proteger nuestras democracias. ¡Viva el cine brasileño!".

