Jair Bolsonaro apuntó contra Alberto Fernández y lo responsabilizó por la megadevaluación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, analizó la megadevaluación que sufrió Argentina en los últimos días, el aumento del riesgo país y la caída histórica de las acciones, y aseguró que Alberto Fernández es el responsable.

En sus redes sociales el primer mandatario del país hermano sostuvo que luego del aplastante triunfo por parte del Frente de Todos, que obtuvo más del 47% de los votos, se profundizó la crisis financiera y que por eso Argentina se parece "cada vez más" a Venezuela.

"Fernández-Kirchner obtuvieron el 47% de los votos en las elecciones argentinas del domingo. Como resultado, el peso se depreció de 45 a 59, una pérdida del 30%. El riesgo país aumentó de 860 a 1800 puntos y las acciones perdieron el 50% de su valor", lanzó el jefe de Estado brasileño desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Los precios comienzan a acercarse a los valores de un país cada vez más similar a Venezuela".

Esta semana ya había hablado en contra de la fórmula ganadora, y tras tildarlos de "delincuentes de izquierda", aseguró que su triunfo podría generar una crisis migratoria, con argentinos llegando en masa al país vecino.

Por eso, en esa línea volvió a marcar: "Rio Grande do Sul corre el riesgo, por la vuelta de la izquierda en Argentina, de pasar por el mismo sufrimiento que Roraima en relación con Venezuela".

- Fernandez-Kirchner tiveram 47% dos votos na prévia das eleições argentinas no domingo. Com isso, o peso desvalorizou de 45 para 59, uma perda de 30%; o risco-país subiu de 860 para 1800 pontos e as ações perderam 50% de seu valor.