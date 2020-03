Mariano Iúdica atacó a los que viajaron y no hacen cuarentena: "No sé hasta cuando no voy a dar nombres"

En el arranque de "Polémica en el Bar", el conductor Mariano Iúdica hizo una fuerte amenaza contra todas aquellas personas que se fueron de viaje y no cumplieron la cuarentena lógica para que nos propague el coronavirus.

En su declaración, Iúdica no se guardó nada y fue directamente contra las personas que se fueron de viaje "y mandan a sus hijos a la escuela". Completamente sacado, el conductor lanzó: "Esa hijaputez que tenemos de nos hacemos cargo de las cosas. Si viniste de viaje, autoacuartelate, hacelo por el prójimo. Y yo a muchos los conozco, eh. Los conozco. No voy a dar los nombres, bah, no se si no voy a dar los nombres".

Después, volvió a enojarse y tiró: "No sé hasta cuando no voy a dar los nombre, porque los conozco y sé que van a trabajar".