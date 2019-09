Islas Malvinas: Denuncian a Macri por traición a la patria

El presidente, Mauricio Macri, atraviesa un mal momento no solo en lo político, sino también en lo judicial. A las distintas causas que enfrenta, ahora le espera una nueva por "traición a la patria". En las últimas horas, la abogada Valeria Carreras fue llamada a ratificar su denuncia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas. "Es por la entrega de soberanía sobre el Atlántico Sur. Lo que detona que actúe como ciudadana es el decreto 602/2019 que permite el tránsito aéreo de aviones de gran porte desde el continente, Brasil, hasta Malvinas. Nosotros con esto estamos cediendo la soberanía del espacio aéreo. No vamos a poder controlar qué llevan, quién viaja, y van a poder hacer cualquier cosa", explicó la letrada, en diálogo con El Destape.

Y añadió: "Ceder ese control es traición a la patria. En el artículo 215 dice que traición a la patria es el que 'facilitare o sometiere a la Nación', y acá la estamos sometiendo". También enumeró que no es la primera medida de cesión de intereses a Reino Unido: "Primero fueron los recursos pesqueros. Luego la explotación de hidrocarburos. Ambos en el Atlántico Sur".

La abogada recordó que estas políticas nacieron en 2016, cuando "(la ex canciller, Susana) Malcorra firma un entendimiento para que no pase por el Congreso y Lilita Carrió se opuso firmemente". De esta manera, en su denuncia citó a dos diputados como testigos: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y al vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el peronista Guillermo Carmona. "Ambos de distintos espacios políticos pero que entienden que esto no va", detalló.

Para Carreras, el Gobierno persigue con estas políticas "la promesa de meternos en el mundo, la genuflexión de cada acto siempre en cuanto al Reino Unido. Por eso está en juego nuestra soberanía". "Ayer un grupo de excombatientes de Malvinas planteó un recurso de amparo para evitar que estos vuelos se concreten. Como esto lo habían hecho ellos no me metí, pero para mi ésto es una cuestión de traición a la patria", describió.

Para cerrar, la abogada consideró que su denuncia "no le va a mover nada" al Gobierno, aunque confía en que Carrió "haga lo que dijo aquella vez, que si se meten con ésto, ella no lo va a permitir. En aquella ocasión en el Congreso, ella dijo que otras cosas se las puede dejar pasar, pero esto no".