Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial, tuvo un comienzo accidentado en la tarde del viernes cuando vio demorado el arranque del programa en 40 minutos por un reclamo del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

Pasadas las 13 horas, Involucrados siguió al aire tratando diversos temas de actualidad, llamando así la atención de las personas que esperaban ver el ciclo que, por motivos de viaje de Rial, tuvo al frente a Adrián Pallares.

Desde las cuentas oficiales de Intrusos en las redes aclararon que la salida al aire iba a acontecer luego, pero sin dar mayores explicaciones al respecto: “¡Arrancamos unos minutos + tarde!”, comunicaron vía Twitter.

Los minutos pasaron y recién a las 13.25 Pía Shaw y Débora Plager cerraron el magazine y dejaron vislumbrar el motivo del inesperado cambio de horario, mandándoles un saludo a los trabajadores de televisión que se encontraban en funciones. Pero luego de la aparición del característico logo de Intrusos en pantalla y el adelanto de una entrevista con la ex pareja de Roberto García Moritán, el canal fue a una tanda publicitaria bastante extensa.

Finalmente, a las 13.38 Adrián Pallares bajó las escaleras de la escenografía e inauguró una nueva emisión de Intrusos aunque de manera singular a raíz de la ausencia de You Are The First, My Last, My Everything, la clásica canción de Barry White que es siempre es utilizada a modo de cortina.

“¿Cómo les va? ¿Nos estaban extrañando? Ya llegamos y estamos acá, arranca la edición de viernes de Intrusos. Venimos un poquito retrasados, hay, ustedes saben, algunos temas sindicales y gremiales pero bueno, acá estamos en vivo como todos los días”, expresó el periodista.

Pallares se refirió al paro que dictó el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) para los días 18, 19 y 20 de octubre con el objetivo de que se reabran las paritarias y haya un reajuste salarial. Este amplía la modalidad que eligieron semanas atrás ya que consta del cese de funciones durante tres horas en turnos rotativos.