Intratables: Sol Pérez destrozó al Gobierno por la crisis económica

Tras revelar sus intenciones de meterse en el mundo de la política, la panelista Sol Pérez destrozó la política económica de Cambiemos y advirtió sobre la crisis comercial que atraviesan los comerciantes.

“Hoy en día no quiero elegir dentro de la grieta, quiero elegir por fuera. Yo ya tengo mi voto decidido pero no quiero que me tiren para un lado o para otro”, aclaró la modelo en Intratables.

En ese sentido, arremetió: “No me gusta la política económica de este gobierno. Los comerciantes están en una situación muy difícil, están cerrando muchos comercios, la situación económica en el país está complicada”

Y disparó: “Lo que se hace últimamente, no solo con este Gobierno, sino que están destruyendo la clase media. Se está acabando con la clase media”.

“Es difícil cobrar arriba de 30 mil pesos, hasta los docentes cobran menos. Una persona que tiene que educar a otros, es pobre”, sentenció.