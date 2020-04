Intendente cordobés redujo salarios a los trabajadores municipales que hicieron cuarentena

En medio de la crisis por la pandemia por el coronavirus Covid-19, los empleados municipales de Córdoba se encontraron con un recorte salarial de aproximadamente el 15%, dispuesto por el intendente schiarettista Martín Llaryora.

Ayer, cuando los trabajadores de la Municipalidad de Córdoba fueron a cobrar, se dieron con que tenían menos plata en sus cuentas sueldo. Cuando revisaron sus recibos de haberes, a la gran mayoría de los 10 mil empleados, les habían descontado el ítem “prolongación de jornada”, que es una bonificación que se les da por trabajar una hora más por día o cinco horas semanales.

“La secretaria General de la Municipalidad, Verónica Bruera, nos informó que este recorte fue una decisión del intendente Martín Llaryora; al Departamento Ejecutivo Municipal no le importó violar el decreto 297 del presidente Alberto Fernández que establecía claramente que no debían afectarse las remuneraciones de los trabajadores”, le dijo a El Destape, Damián Bizzi, vocero del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales.

Según el gremio que nuclear a los trabajadores municipales, “la explicación que dio el Departamento Ejecutivo Municipal, los empleados afectados por estos descuentos son quienes están acogidos a la cuarentena obligatoria y que, por lo tanto, no asistieron a sus lugares de trabajo”.

El gremio municipal también denunció que “200 docentes suplentes de los jardines maternales y las escuelas municipales tampoco cobraron los sueldos del mes de marzo; eso se le olvidó decirnos a la secretaria general Bruera; las compañeras comenzaron a llamarnos para avisarnos”.

Desde la Municipalidad coincidieron con la explicación dada al sindicato: “Acá no hubo ningún recorte ni medida anticonstitucional ni contraria al decreto presidencial. El plus salarial se le paga a quién cumplió esa tarea; no puede pretender cobrar ese plus quien no concurrió a trabajar. Esta Municipalidad no recortó salarios, sino un extra que se paga por una prestación que no se realizó durante estos días de cuarentena”, detalló a El Destape un funcionario del Gabinete de Martín Llaryora.

Ni el gremio SUOEM, ni el municipio informaron sobre la cantidad de empleados a los que les recortaron los salarios: “Estamos haciendo un relevamiento, no están trabajando todas las áreas administrativas”, señaló Bizzi.

El secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba y responsable de este recorte a los trabajadores es el secretario de Economía, Guillermo Acosta, quien durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como subsecretario de Articulación Regional y Sectorial y director de Modernización Productiva del Ministerio de la Producción.

Mientras que Verónica Bruera, la encargada de notificar al SUOEM sobre los recortes a los trabajadores, juega en tándem con Acosta, junto a la secretaria de Modernización, Alejandra Torres.

“Acá hay que ser claros, no existe tal recorte. Quien trabajó, cobró la prolongación de jornada o extensión horaria. Aquel empleado que se acogió a la cuarentena y no presta servicio esencial, no cobró. Acá no hay afectación del salario, no hubo ningún recorte”, justificó el funcionario municipal.

“Los trabajadores cumplieron con la planificación laboral realizada por los secretarios de cada área, en forma presencial, guardia pasiva o de forma remota, según la necesidad de la autoridad municipal. Este recorte del 15% abarcó a trabajadores de las áreas operativas, inspectores de tránsito, los CPC (Centros de Participación Comunal) y áreas sociales. La decisión del intendente Llaryora viola claramente el decreto presidencial 297 que fijó la cuarentena preventiva y obligatoria, advierte que no puede haber recorte de haberes a los trabajadores”, cuestionó Bizzi.

Una empleada con más de 12 años de antigüedad le contó a El Destape que “acá hay un error administrativo, nos están descontando febrero, no pasamos aún los días trabajados en marzo; lo que es peor aún. Y si así fuera que descuentan marzo, yo no estoy de vacaciones en mi casa, yo estoy trabajando aún más, porque me llaman por teléfono a toda hora, fuera de horario laboral. Y estoy usando mi teléfono, no soy funcionaria, soy empleada y soluciono cuestiones desde mi casa. Esto es un atropello”.

El vocero del SUOEM, en tanto, aseguró que “en el sindicato estamos evaluando las acciones a seguir, vamos a responder con firmeza, con acciones administrativas, gremiales, y si es necesario, acudiremos a la Justicia para que el intendente Llaryora y sus funcionarios den marcha atrás con este ataque al bolsillo de los trabajadores en plena pandemia mundial”.