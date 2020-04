Insólto: intendente cordobés denunció a vecinos que repartían alimentos

El intendente de Villa Carlos Paz, Córdoba, Daniel Gómez Gesteira, denunció a los concejales y vecinos que organizaron la entrega de los módulos alimentarios en una ciudad golpeada por la crisis sanitaria que se desató a raíz del coronavirus Covid-19.

Concejales de la oposición junto a empresarios, comerciantes y vecinos organizaron una colecta solidaria para asistir a familias que sufren el parate y comenzaron a repartir módulos con alimentos y elementos de limpieza como lavandina y alcohol. Sin embargo Gómez Gesteira se opuso a este gesto.

“No entendemos absolutamente nada, el presidente Alberto Fernández sienta a un lado a Horacio Rodríguez Larreta y a otro lado a Axel Kicillof; convoca a los gobernadores; el gobernador (Juan) Schiaretti convoca a la oposición para enfrentar la mayor crisis sanitaria; y nos encontramos con que nuestro intendente, en vez de tomar la delantera desde la gestión, nos denunció penalmente por romper la cuarentena, desconociendo que somos funcionarios y debemos asistir a las familias que l están pasando mal”, le dijo a El Destape, el concejal opositor Gustavo Molina de la alianza opositora Capaz – Frente Cívico.

Daniel Gómez Gesteira ganó la intendencia de Villa Carlos Paz en junio del año pasado, como delfín del ex intendente Esteban Avilés, un ex radical que gobernó la villa serrana durante ocho años, primero aliado a Luis Juez y después a Juan Schiaretti. En 2015, poco antes de ser reelecto, Avilés rompió su frente con el juecismo y se alió a Schiaretti. En 2019 se sumó al frente schiarettista Hacemos por Córdoba, con el que fue electo legislador. En las PASO y las presidenciales de octubre del año pasado, Esteban Avilés militó por la reelección de Mauricio Macri. Sin poder acceder a un nuevo mandato, Avilés fue candidato a legislador, y como sucesor puso a Gómez Gesteira, quien fue apoyado por Schiaretti. El peronismo no schiarettista de Villa Carlos Paz, jugó en las elecciones municipales de junio pasado con Mariana Caserio, hija del senador albertista, Carlos Caserio. Avilés pidió licencia en la Legislatura y actualmente preside la Agencia Córdoba Turismo.

Villa Carlos Paz, la ciudad más importante del Valle de Punilla, tiene cerca de 100 mil habitantes y en verano duplica su población con la llegada de turistas. Pero durante todo el año recibe visitantes, muchos en Semana Santa, otros en vacaciones de invierno; y a lo largo de todo el año recibe turismo de jubilados y pensionados. En la primavera, los contingentes de estudiantes también nutren las finanzas de la villa.

“La gente nos empezó a decir que la estaba pasando mal. La cuarentena se declaró el 20, la gente ya había pagado alquiler, cuotas de escuelas, tarjetas, servicios y le quedaba algo de plata para llegar a fin de mes. La batería de ayudas sociales desplegadas por el Estado abarca a beneficiarios de la tarjeta alimentaria, a quienes están empadronados y reciben los bolsones alimentarios y a miles de niños que comen gracias al PAICOR", se quejó el concejal Molina. "Sin embargo, quedó mucha gente desprotegida, que con la cuarentena no puede trabajar y generar ingresos. Empezamos a recibir esos pedidos de ayuda, de gente común, trabajadores cuentapropistas, informales; algún peluquero, un mozo, casos así, de pequeños comerciantes o empleados", siguió.

Molina explicó que junto a concejales de otros partidos como Daniel Ribetti de Carlos Paz Despierta coordinaron aportes de empresarios como productos de supermercado, también comerciantes que donaron frutas y verduras; donaciones de dinero y así comenzaron a armar módulos alimentarios. "Le avisamos al intendente Gómez Gesteira que estábamos haciendo esto, no nos escuchó, nos ninguneó. Nos dijo que la Municipalidad estaba trabajando y sólo había adherido a los protocolos de la Nación y la Provincia, nada más”, apuntó.

En las redes sociales se dio el fenómeno de vecinos que solicitaban la ayuda alimentaria y de otros que se sumaban a la movida solidaria: “La sociedad civil se puso en marcha, sin importar la pertenencia partidaria o la clase social; acá había que darle de comer a gente que no tenía cómo generar recursos. Y en una semana abastecimos a unas 600 familias, incluso a más de 150 venezolanos que viven acá. ¿Usted cree que le vamos a preguntar si son argentinos o venezolanos; si son de Maduro o de Guaidó?, son gente que necesitan comer y el Estado municipal, el primer contacto con el vecino, estuvo ausente”, señaló el representante del Frente Cívico-Capaz.

Esta semana, los asesores letrados de la Municipalidad de Villa Carlos Paz denunciaron penalmente a los concejales Molina y Ribetti; además de los vecinos que se sumaron a la colecta solidaria. A la vez que desactivó la distribución de módulos alimentarios, el intendente Gómez Gesteira habilitó la línea telefónica 147, donde la gente llama para solicitar atención y le dicen que en el transcurso de la semana le enviarán un asistente social para evaluar su situación.