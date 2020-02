Jorge Lanata regresó al aire de Radio Mitre, al frente de su programa Lanata Sin Filtro. Desde la comodidad de su casa, el periodista macrista confeccionó un estudio de radio en su domicilio e interactuó con su panel a la distancia. Fue allí cuando, de forma insólita, comparó la situación económica de Argentina con su estado de salud.

“Cuatro meses son mucho tiempo, estuve cuatro meses con punto de vista de bebé, mirando para arriba”, manifestó Lanata, quien sufrió un accidente en el que padeció una grave quebradura y es por eso que aún no se hizo presente en el edificio de la radio.

En ese momento, hablando de su situación, Lanata forzó una comparación inentendible: "Si esto me pasa a mí, imagínense lo difícil que es cambiar un país. Vamos a tardar mucho y aún así puede salir mal. Me llama la atención que no haya un plan económico definido”

“Me caí de espaldas, me dolió mucho y después nos dimos cuenta de que se había roto una vertebra y todo se fue complicando aún más”, agregó, en lo que fue una de sus primeras palabras en este ciclo radial del año 2020.