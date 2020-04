Insólito: en TN usaron el motín de la cárcel de Devoto para hablar del "efecto Boudou"

Un grupo de presos de la cárcel de Villa Devoto comenzaron una protesta por un caso positivo de coronavirus y pidieron prisiones domiciliarias para quienes son población de riesgo. En TN utilizaron la información y una periodista aseguró que los reclusos tomaron el penal por un supuesto "efecto Boudou".

Después de que se supiera que un agente del servicio penitenciario dio positivo de COVID-19, varios presos se amotinaron, se subieron a los techos y quemaron elementos, según informaron fuentes judiciales.

La periodista Lorena Maciel que se encontraba cubriendo la noticia en vivo desde el lugar, aseguró al aire que en realidad "lo que enfureció a los presos fue que Amado Boudou saliera en libertad".

"Cuando lo vieron salir, cuando no tenía ningún tipo de situación de salud ni nada, enfurecieron e hicieron este reclamo, por eso lo llaman 'El efecto Boudou' a este caso", dijo con seguridad.

En ese sentido, agregó: "Porque dijeron, 'Si salió Boudou a pedido de Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, ¿por qué no puedo salir yo? Porque muchos de estos presos no tienen condena firme y están ahí y tal vez no tienen una acusación tan grave". Y concluyó: "Y esto podría ser una situación muy peligrosa y muy grave por el efecto dominó. Siempre que hay un motín, se amotinan otras cárceles".