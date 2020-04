Indignante: conductor del grupo Clarín en Córdoba hizo apología de la dictadura militar en vivo

Un escándalo se desató en Córdoba, cuando un conductor televisivo reivindicó en su programa el terrorismo de Estado durante la pasada dictadura cívico militar.

Miguel Angel Motta, conductor de Motores en Marcha –se emite por El Doce, el canal de tevé del Grupo Clarín- dijo en su última edición: “Yo iba, estaba en tercer año del Liceo Militar. Yo salía los viernes del Liceo Militar con mi uniforme de cadete. Yo era cadete del Liceo Militar; ¡lo que me puteaban en la calle! Si no me iban a buscar al liceo, tomaba en la puerta del liceo el colectivo 118 que me llevaba a la Terminal y en la Terminal me subía a otro que se llamaba COTAP y me llevaba a mi casa, a Tanti. En la terminal me sacaba la chaquetilla y guantes y uno o dos gallitos tenía por viernes, y digo “¡cómo puede ser!”, año 74; cuando Ella (la ex presidenta Isabel Perón) determinó que había que aniquilar, hasta exterminarla, con un decreto, a la subversión. Lo firmó la Señora”, dijo el conductor del programa automovilístico.

Y agregó: “Yo lo vi, se lo cuento a los más jóvenes, a los más chicos. Nadie me lo contó. Yo lo viví, en el año 76, antes, en el año 75 yo estaba en cuarto año del Liceo Militar, los mismos que cuando me subía al 118 para ir a la Terminal me puteaban, me decían “eh miliquito, cuando van a venir los milicos, esto no va más”. La gente fue y golpeó los cuarteles, encabezados por los políticos, para que al país lo recuperen los militares”.

Motta ya había contado la misma anécdota el año pasado y nuevamente trajo su relato; justificando la salida del Ejército a las calles para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus: “Están sucediendo cosas que nunca imaginamos, como por ejemplo a los kirchneristas yendo a buscar a los militares. La última vez que fueron a buscar a los militares fue para sacar a Isabel”; en alusión al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 que terminó en el genocidio con miles de detenidos-desaparecidos, torturados y asesinados; además de medio millar de bebés apropiados ilegalmente.

El conductor televisivo de El Doce señaló que la convocatoria por parte del presidente Alberto Fernández y del ministro de Defensa, Agustín Rossi a los militares para que realicen tareas de logística como montar hospitales de campaña o llevar alimentos a sectores vulnerables del Conurbano bonaerense fue positiva: “La decisión bien tomada está, porque los necesitan. Estuvieron 13 años diciéndoles a los chicos, a los más jóvenes “no le des pelota al policía”, “no, a la autoridad no la reconozca”; y ahora necesitan de la autoridad, de las fuerzas vivas, para que el tema no se descontrole”.

Motta aseguró que la ex presidenta y viuda del general Juan Perón, María Estela Martínez –Isabel Perón- dio la orden de “aniquilar, hasta exterminarla, con un decreto, a la subversión. Lo firmó la Señora”; sin embargo fueron cuatro decretos firmados en 1975, sólo el primero de ellos firmado por la ex presidenta; que ordenaba poner en marcha el Operativo Independencia para combatir la guerrilla en el monte tucumano. Los otros tres decretos fueron firmados en octubre de 1975 por Italo Lúder, presidente provisional del Senado; que autorizaban a ampliar la represión desatada nueve meses antes en Tucumán.

“Los militares, que una camada de ellos hicieron un desastre, porque realmente se equivocaron y mal; pero es una fuerza que todos los países la tienen, las FFAA., vos no podés renegar de eso. Que la Hebe (de Bonafini) se calle, que se deje de joder, bastante lucró, jodió; la otra también”, en referencia a la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El conductor del programa automovilístico Motores en Marcha, desconoció con sus dichos la condena a las Juntas Militares en el histórico juicio durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los numerosos juicios que condenaron a cientos de represores desde 2003 a la fecha.

Repudio de los organismos de DD.HH.

Tras conocerse los dichos reivindicando el terrorismo de Estado, los organismos de DDHH cordobeses repudiaron al conductor televisivo: “Nos entristece y preocupa que, a días de recordarse un nuevo aniversario del golpe cívico militar, existan personas que crean que pueden mansillar una lucha de 44 años. La memoria no se destruye ni se mancha. Ataques de esta naturaleza sólo reafirman nuestra convicción de seguir caminando por más Memoria, Verdad y Justicia. Exhortamos a las autoridades del canal a tomar las medidas correspondientes”, reclamaron desde la Comisión Provincial de la Memoria y los Espacios de Memoria de Córdoba.

“Las cobardes manifestaciones del señor Miguel Angel Motta en el programa Motores en Marcha constituyen un ataque a la memoria de las víctimas, a la lucha históricas de los organismos de Derechos Humanos, a sus principales líderes y a nuestra ciudadanía que cada 24 de marzo, año tras año, manifiesta su rechazo al terrorismo de Estado”, señaló Ilda Bustos, dirigente de la Comisión Provincial de la Memoria y de la CGT Regional Córdoba.