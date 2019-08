Incendio en el Amazonas: ¿Qué consecuencias puede traer para la Argentina?

La selva amazónica vive momentos de crisis y el mundo continúa atento y preocupado el avance de la destrucción del "pulmón del planeta", como suele conocerse a este gigante ecosistema. Y mientras todavía seguimos impactados por las contundentes imágenes que llegan desde Brasil, las advertencias por sus consecuencias suenan cada vez más fuertes y reales, incluso, para nuestro país.

Argentina vivirá el impacto de este desastre en varios niveles, y el abogado ambientalista Enrique Viale, en diálogo con El Destape, explica: "Tendrá consecuencias ambientales y políticas. Ambientales, porque el Amazonas es el pulmón del planeta, no de manera figurativa sino real: produce el 20% del oxígeno del planeta, tiene características fundamentales para absorber los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Y ahora no solo no absorbe sino que está emitiendo con la quema. Hay una crisis climática mundial que va a ser acelerada notablemente si continúa el proceso de degradación del pulmón del planeta".

Aunque aun no sea visible, el masivo incendio amazónico tendrá graves consecuencias ecológicas, climáticas, y hasta económicas: "Los eventos climáticos extremos están asociados al cambio climático, y esto causa que sean más virulentos y más recurrentes. La sequía del año pasado que nos hizo perder varios puntos del PBI, eso puede repetirse e incrementarse. Inundaciones, como hubo en Chaco que estuvo bajo el agua los primeros seis meses del año. Los cambios en precipitaciones. Hay estudios que indican que los glaciares de la cordillera, que nutren los ríos de nuestro país, son alimentados por la humedad del Amazonas. Es una especie de efecto mariposa, los efectos son impredecibles".

En cuanto al mundo político, los efectos para Argentina ya comienzan a verse: "Es una preocupación internacional y por eso han salido presidentes de todo el mundo ha manifestarse contra lo que está pasando. La clase política, salvo excepciones como Pino Solanas y algún otro, no entienden que la problemática socioambiental se ha convertido en un eje central de las relaciones internacionales. Acá en Argentina funciona como un punto ciego que nunca se debate", afirma Viale.

El presidente de la Nació ofreció ayuda a su par Jair Bolsonaro recién esta mañana por redes sociales, y dijo estar "alarmado y conmovido" por lo que está sucediendo: "Nuestro sistema de emergencias se encuentra a disposición de Brasil y Bolivia. También me comuniqué con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para seguir de cerca el manejo de la emergencia. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos a combatir los incendios forestales".

Frente a esta decisión del Gobierno, Viale analiza: Resultó muy llamativo el silencio de la administración de Macri, que tuvo que esperar que un presidente europeo como Emmanuel Macron salga a decir algo para animarse él".

A menor escala que la crisis en el Amazonas pero de forma sostenida, Argentina tiene una gravísima situación en cuanto a los desmontes. No son incendios espectaculares como el que mantiene en vilo al planeta pero generan centenares de miles de hectáreas que se desmontan vinculado al agronegocio. "Son 300.000 hectáreas que se desmontan por año", detalla el abogado.

Como una especie de premonición, la protesta encabezada por Greenpeace el pasado 3 de agosto en La Rural dejó dos eslóganes que para el gobierno de Cambiemos pasaron desapercibidos: "Ganaderos: basta de desmontes", y "destruir montes es un crimen". Con Patricia Bullrich la frente, el oficialismo salió a incriminar a los ambientalistas por la modalidad de la protesta sin atender el reclamo que, al igual que el desastre vivido en Brasil, trae consecuencias continuas en diversas regiones del país.

"Nos parece bien la solidaridad de Macri pero tiene que empezar a ver lo que pasa en su propio territorio", concluye Viale.