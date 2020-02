Hugo Yasky, sobre la cláusula gatillo en las paritarias: "Genera inercia inflacionaria"

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la reunión que mantendrá esta semana con el presidente Alberto Fernández y señaló: "Uno de los objetivos claros que tenemos es recuperar los salarios en un esquema que nos permita bajar la inflación". Asimismo destacó que "la cláusula gatillo genera una inercia inflacionaria en la que siempre corremos de atrás".

En diálogo con El Destape Radio, el diputado nacional también habló del anuncio de las jubilaciones. Destacó que "el anuncio de las jubilaciones va a favorecer a los sectores más postergados y va en línea con lo que Alberto Fernández anunció en campaña y cuando asumió". Asimismo agregó: "Hay que recuperar el poder adquisitivo de los que más tienen, a los que quedaron al final de la fila".

"Lo que tenemos que lograr es una verdadera fórmula de movilidad jubilatoria cuando salgamos de esta crisis", indicó Yasky. Por otra parte y sobre la deuda, planteó: "Aún no sabemos cómo será el acuerdo con el FMI, si refinanciaremos la deuda o si nos llevarán al default".

Sobre la aclaración del Ejecutivo para la doble indemnización a estatales, Yasky advirtió: "Hubo un decreto de Macri que intentó que los que habían entrado al Estado en los últimos meses cobraran doble indemnización, y el Estado no está para eso". Además argumentó que "está claro que no habrá despidos para ningún trabajador que tenga acreditada su trayectoria en el Estado" y concluyó que "la eliminación de la doble indemnización para estatales es para lo que Macri quiso premiar, los gremios vamos a garantizar que no le pase a ningún trabajador"