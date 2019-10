Hernán Lacunza le restó importancia a la deuda y adelantó que no habrá desembolso del FMI en el corto plazo

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le restó importancia al nivel deuda que presentó el Gobierno y adelantó que no habrá novedades sobre el aval por parte del FMI para girar el desembolso de U$S 5.400 millones. A su vez, reconoció los desbalanceos fiscales luego de las PASO.

En una conferencia de prensa, el jefe de cartera aseguró que el nivel de endeudamiento, que trepa a los U$S 314.618 millones, no es tan elevado en comparación a otros países del mundo. En ese sentido, remarcó que Argentina "tiene un problema de liquidez, no de solvencia", ya que "el problema surgiría si todos los acreedores quisieran cobrar cash, como una especie de efecto Puerta 12".

En la misma línea, afirmó que las proyecciones recientemente publicadas por el Fondo sobre las expectativas sobre nuestro país "son más negativas" de las que esperaba el Gobierno. Además, anticipó que la próxima reunión con el organismo financiero dirigido por Kristalina Georgieva no incluirá definiciones sobre el futuro del desembolso por U$S 5.400 millones.

El FMI elaboró un nuevo informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales e indicó que Argentina, que integra el grupo de países emergentes, “ha empujado en parte el declive del crecimiento proyectado para 2019”. Por ello, calculó que el país tendrá una inflación cercana al 54% y una caída del PBI del orden del 3,1% en lo que será el último año del mandato de Mauricio Macri.

A su vez, Lacunza soslayó que las negociaciones para reestructurar la deuda deben ser "rápídas y voluntarias", para que el país "pueda acceder al mercado de deuda voluntaria lo más antes posible".

Luego de despejar fantasmas sobre supuestas nuevas restricciones en el mercado de cambios, el ministro anunció que en septiembre las cuestas públicas registraron un déficit fiscal primario de $ 25.368 millones, aunque destacó que pese al resultado, Argentina acumula un superávit fiscal primario de $ 22.892 millones en los primeros nueve meses del año.

Por su parte, el resultado financiero de septiembre, que contempla los pagos de deuda pública, resultó negativo en $ 76.224 millones, lo que representó un incremento interanual del 36,5%.