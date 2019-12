Se viene un 2020 intenso, al menos para HBO. Con el cierre de temporada de Watchmen, la compañía lanzó un nuevo video con adelantos de las nuevas series y las nuevas temporadas que llegarán el año que viene.

Se anticipan novedades de los nuevos episodios de Westworld, Euphoria, Succession, The Righteous Gemstones, Barry, Los Espookys, Curb Your Enthusiasm, Insecure y muchas más. También se adelanta un poco de las muchas nuevas series, como Avenue 5, The Outsider, The Undoing, Perry Mason.