Hasta Florencia Arietto criticó a María Eugenia Vidal por irse a París: "Hundió su carrera política"

La exfuncionaria macrista Florencia Arietto fue invitada al programa "Polémica en el Bar" y sorprendió a todos al criticar junto a Chiche Gelblung a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal que viajó recientemente a París con su nuevo novio, Quique Sacco.

El conductor del programa que transmite por América, Mariano Iúdica, mostró el video en donde se los ve a Vidal y Sacco a punto de subirse al avión para su escapada a París y Chiche no se pudo callar: "Hundió su carrera política".

Pero lo más llamativo fue que Arietto estuvo de acuerdo con lo dicho por el periodista: "Ahí estoy de acuerdo, creo que tiene razón. Te vas a París, no podés. Scioli hizo lo mismo y lo puteamos. A mi me parece que París no es un buen lugar para ir hoy. No sé, andate a Santa Teresita, ponete una choza".

"Dejaste una provincia en llamas con un país que tiene 40% de pobreza, vos fuiste socia de eso, ¿no te podés aguantar seis meses? Hay que ser y parecer", disparó Chiche.

Arietto continuó: "La percepción de la realidad es mucho más importante que lo que puede decir. Creo que la gente que está re podrida de la corporación política en general, por más que vos les expliques que la guita la puso Sacco, cae mal".