Habló Milagro Sala: "La Justicia de Jujuy tiene los colores de la UCR"

Luego de las denuncias por violación contra el presidente del Superior Tribunal jujeño, Pablo Baca, Milagro Sala aseguró: "Gerardo Morales ya está tomando represalias, quiere que yo vuelva de nuevo a la cárcel y hoy hacen una marcha".

En declaraciones al programa "Habrá consecuencias" de El Destape Radio, la dirigente social dijo que cuando escuchó "los audios del juez Baca y la denuncia por violación me pasaron muchas cosas por la cabeza". "Esa es la Justicia que hay en Jujuy", afirmó Sala y remarcó: "La Justicia de Jujuy tiene los colores de la UCR".

"No solo el juez Baca está denunciado por violación. Hay varios funcionarios de Gerardo Morales denunciados por violencia de género y no pasa nada. Los medios lo tapan", admitió Sala y contó que "los medios de Jujuy victimizan al violador y le dicen de todo a la víctima".

Contundente, Milagro demostró su indignación por los manejos de la Justicia en la provincia. "Nunca vamos a poder tener Justicia. Ningún juez de Jujuy toma los dichos de Pablo Baca" y "Gerardo Morales dice que mi detención domiciliaria es un lujo y la verdad es que no la tienen ni los genocidas", expresó.

La líder de la Tupac Amaru contó que le piden DNI a todos los que la van a visitar y le mandan la fotocopia al Gobierno y, además, volvió a decir que Morales quiere encerrarla en cárcel común: "En el escritorio del fiscal Lello Sánchez ya hay una resolución firmada donde pide que me vuelvan a llevar a la cárcel común". "No se si el presidente Alberto Fernández y Gerardo Morales hablaron de mi caso, ni idea", dijo y afirmó: "Sé que Alberto no está de acuerdo con esta situación".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezará una movilización bajo la consigna "Jujuy no se toca" que se realizará hoy a las 18. El objetivo es ir en contra del proyecto de ley presentado por el senador nacional Guillermo Snopek del Frente de Todos, que impulsa la intervención del Poder Judicial de esa provincia.

Durante la entrevista con El Destape Radio, Milagro destacó que "están obligando a los empleados públicos a ir a la marcha de hoy": "Gerardo Morales dice que la Justicia es independiente cuando él incita y paga a la gente para que vayan a una marcha hoy".

"Pusieron en la luneta de los colectivos 'No a la libertad de Milagro Sala'. ¿Qué ciudadano común tiene dinero para poner esos carteles?", se preguntó Sala y finalizó con una declaración contundente: "Gerardo Morales se hace la ovejita mansa en Buenos Aires y viene a Jujuy y es un león enfurecido".