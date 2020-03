Habló el juez que liberó a Julio De Vido: "Continuar con su prisión preventiva claramente infringía la Constitución"

Ayer se conoció la noticia de la liberación de Julio De Vido. Por decisión del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1), el exministro fue excarceladeo en la causa Río Turbio y un tramo de la causa Cuadernos, en la cual se hizo referencia a Gas Natural Licuado.

El juez del TOF 1, Adrián Grunberg, en diálogo con El Destape Radio, se refirió al falló que ordenó la liberación de Julio De Vido y señaló: "En el caso de De Vido, continuar con su prisión preventiva claramente infringía la Constitución". Asimismo destacó que "hay fallos de la Corte que dicen que la prisión preventiva no puede ser utilizada de condena anticipada".

Grunberg forma parte del Tribunal que en noviembre del año pasado benefició a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. "El año pasado consideré que De Vido no tenía motivos para quedar en prisión preventiva", declaró el juez y agregó que "De Vido continúa excarcelado pero bajo proceso, pero se le ha quitado la tobillera".

"No puedo juzgar lo que hicieron los medios y si eso influyó en los jueces que intervinieron en este caso", aseguró.

Por otra parte, Grunberg hizo consideraciones generales y habló sobre decreto publicado en el día de hoy, que determina que los espías ya no podrán trabajar con la Justicia. En ese sentido, admitió: "Me parece acertado que se prohíba la colaboración de los servicios de inteligencia en causas judiciales”, señaló que "desde una mirada técnica ha habido un abuso de las prisiones preventivas" y concluyó que "en términos generales, los delitos de corrupción existen hace años en el Código Penal y siempre han sido excarcelables desde que tengo memoria. Hubo un cambio en estos años" y que "el lawfare está en el tapete, se viene hablando del tema no solo en Argentina sino a nivel regional".