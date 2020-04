Guillermo Vilas está pasando por un momento realmente difícil: a sus 67 años de edad, el ex tenista argentino padece una grave enfermedad mental con deterioro cognitivo. Se encuentra hospedado en su residencia francesa de Mónaco, acompañado de sus seres queridos. Hay quienes afirman que, por momentos, no puede mantener el hilo de una conversación.

'Tito' Vázquez, quien también fue tenista y capitán del equipo argentino de Copa Davis, a principios de 2018 brindó una entrevista con Era por abajo en donde dejó vislumbrar lo que vendría luego: "Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

“Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, le afirmaron desde su entorno a Diario Olé.

Vilas ganó 62 torneos ATP, y cuatro de ellos fueron competiciones de Grand Slam: Roland Garros 1977, US Open 1977, y los Abiertos de Australia de 1978 y 1979

A su vez, agregaron una anécdota de febrero de 2016, donde comenzaron a verse los primeros vestigios de esta cruel enfermedad: "Guillermo empezó a hablar de que había llegado en tren a Buenos Aires, después dijo que había sido en auto. Se perdía bastante, algo que a él antes no le ocurría, porque hablando era un crack más allá de algún divague existencial de los suyos. Iba caminando de un lado al otro y lo tenían que orientar, estaba como perdido...”.