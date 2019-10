Guillermo Andino rompió el silencio tras las críticas por la violencia obstetra y cambió su versión

El conductor de América Guillermo Andino rompió el silencio luego de que se viralizara una entrevista que dio en Radio Metro donde afirmó que adelantó el parto de su primera hija sin el consentimiento de su pareja para que coincida con una fecha de fútbol. El periodista afirmó que fue "una broma", que su esposa fue la encargada de disponer la fecha de parto y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados.

“La realidad de lo que pasamos hace 20 años atrás es que los últimos días del embarazo fueron muy difíciles para Caro. Tenía presión alta y por ser primeriza tenía muchos miedos. Nos reunimos en los últimos días de octubre con nuestro obstetra y nos dijo ‘esto no puede pasar del 4, 5 o 6 de noviembre'. A partir de lo cual fue mi mujer, Carolina, quien pudo consensuar la fecha para que el parto fuera natural. Ella no quería ir a cesárea por los miedos inherentes a un parto primerizo”, sostuvo.

El periodista se tomó un minuto para dar las explicaciones al término de su noticiero: "Todo lo demás es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar, relacionado con la pasión futbolística en una charla con Sebastián (Wainraich)”.

“Quiero pedir disculpas para todas aquellas personas que se pudieron haber sentido afectadas, ofendidas o atacadas por mis dichos porque la verdad que jamás hubiese puesto en riesgo el nacimiento o el parto de uno de mis hijos”, sostuvo Andino tras la viralización de su declaración.

Andino había afirmado el viertes pasado haber sido cómplice de un caso de violencia obstétrica contra su propia esposa, Carolina Prats, para que su primera hija naciera el 4 de noviembre, aniversario del gol del "Chango" Cárdenas en la copa Intercontinental para Racing, y que su médico pudiera asistir a un partido de golf.

"Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto para que fuera el 4. Él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo que no había problema", había confesado.