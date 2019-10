Guerra de boca de urna: el Gobierno divulga datos que lo colocarían en un ballotage

A pesar de que el presidente Mauricio Macri aseguró esta mañana que los boca de urna “no tienen rigor científico”, desde el Gobierno Nacional comenzaron a “filtrar” datos de supuestos boca de urna que posicionarían a Juntos por el Cambio en un balotaje.

Todo comenzó cuando el primer corte de boca de urna del mediodía hizo festejar a los dirigentes del Frente de Todos. Ante esos datos que tomaron fuerza durante las primeras horas de la tarde, ahora el oficialismo intenta minimizar la situación dando a conocer otros resultados.

Altas fuentes de Cambiemos hacen circular esos resultados entre distintos periodistas para tratar de evitar un clima de derrota similar al de las primarias del 11 de agosto.

No obstante, tanto el jefe de gabinete Marcos Peña como su conductor político y presidente, Mauricio Macri, pidieron no darle relevancia a los datos del boca de urna, hasta llegaron a decir que quizás esta noche no haya un resultado certero.

"Ya los resultados oficiales estarán a la noche, y hasta es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para saber qué es lo que ocurrió la elección", afirmó el jefe de Gabinete, poniendo en peligro la confiabilidad y legitimidad de los resultados provisorios.