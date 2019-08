Gregorio Dalbón prometió denunciar a cada uno de los funcionarios macristas

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se refirió a la decisión de la Justicia de mantener abierta la causa que se sigue contra la ex presidenta por Obra Pública y señaló: “El tema está terminado pero el TOF 2 es muy previsible. Sería vergonzante para ellos terminar el juicio y darnos la razón. El juicio nunca debió haber empezado. Pasado el tiempo, quizás un 29 de diciembre, no sé de qué año, te vas a encontrar con la nulidad del Juicio. Van a esperar el momento político para poder nulificarlo. No va a haber condenas”.

En declaraciones formuladas en El Destape Radio, el letrado habló también de la situación de la Justicia e indicó que “toda la vida los jueces cambiaron porque los Gobiernos pasan pero los jueces federales quedan” pero advirtió que “hay jueces que van a morir con las botas puestas. Quizás busquen una jubilación para exiliarse. Como Bonadio, Irurzun…jueces que hicieron mucho daño a la democracia, no sólo a la Justicia”.

“Coincido con Alberto (Fernández) en que vamos a meter presa a la venganza. Pero no coincido en todo porque yo tengo memoria. En los cuatro años que vengan, si no se encarga el Gobierno, voy a denunciar a cada uno de ellos”, aseguró Dalbón.

Y puntualizó sus críticas: “No puede haber una Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción. Tiene que haber una persona de la oposición…alguien ecuánime y de bien”. Del mismo modo planteó que “hoy el Consejo de la Magistratura es la cancha de Boca” y que “los organismos de control hacen fuerte a la democracia. No puede ser que a un juez que hace una cagada se lo banque por ser amigo de Angelici”.