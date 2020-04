Graciana Peñafort denunció que Carlos Rosenkrantz demora una definición por el pedido de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia suspendió su reunión acordada para el día de ayer y la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció que se tomó esa decisión para no tratar el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de sesionar en el Senado de manera remota. De esta manera, obstaculizarían el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas.

En declaraciones a El Destape Radio, la abogada afirmó: "Cuando presentamos el pedido para que el Senado sesione bajo tele conferencia la Corte había dictado un acuerdo para que ellos sesiones virtualmente".

"La Corte había fijado una reunión de acuerdo virtual para el jueves, cuando no sabían lo que íbamos a presentar", contó Peñafort y sostuvo: "Rosenkrantz suspendió la reunión de la Corte para no tratar el pedido de Cristina. Es un claro intento de obstaculizar la sesión virtual del Senado".

"Si no podemos sesionar virtualmente tenemos que traer a trabajar a muchos senadores en grupo de riesgo y que encima no están en Capital", defendió la abogada al pedido de la vicepresidenta y agregó que "también se pondría en riesgo a los asesores"-

"Cristina conoce los bueyes con los que ara", manifestó Peñafort.

Asimismo, la letrada aseguró que la oposición quería sesionar de manera virtual pero cuando supieron que era para discutir el impuesto a la riqueza ahora dijeron que tiene que ser presencial". "La oposición ahora dice que el tema de impuesto a las fortunas no tiene gravedad institucional, ¿ cómo es posible que un sector político que fue gobierno no quiera sesionar para defender a las 12.000 personas más ricas del país?", subrayó.

"La oposición que no quiere sesionar por el impuesto a la riqueza no quiere cuidar ni sus propias vidas", afirmó Peñafort y consideró que "Rosenkrantz suspende el acuerdo porque es un poquito más lúcido que la oposición. No se anima a decir que no pero no quiere decir que sí".

"No solo Rosenkrantz suspendió todo. No hubo un escándalo en la Corte Suprema, así que no parece ser el único que no quiere que se trate", sostuvo la la abogada y pidió una respuesta por parte de la Corte: "Queremos una respuesta de Rosenkrantz. Si dice que no hay que decirle a los Senadores que arriesguen sus vidas".