Graciana Peñafort cruzó a TN por la fake news sobre los dichos de Alberto Fernández respecto a los operadores judiciales

Después de que Alberto Fernández prometiera terminar con los operadores judiciales durante su gobierno, TN armó una fake news en su contra con palabras que no dijo. Por eso la abogada Graciela Peñafort cruzó al medio y explicó la frase del presidente electo.

Este lunes el periodista de investigación Hugo Alconada Mon acusó al próximo mandatario de "tráfico de influencias" en la causa de "facturas truchas" para "beneficiar" al empresario Lázaro Báez.

Ante esta acusación, Fernández no se quedó callado y le replicó: "En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Alconada Mon sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos".

Asimismo, le aclaró al periodista: "En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los ‘operadores judiciales’, los ‘operadores mediáticos’ y los jueces y fiscales que ‘operan’ para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sábelo Alconada Mon".

Tras sus dichos, TN tituló que Fernández "atacó a la Justicia y a la prensa".

En ese contexto, la letrada explicó, a través de una nota de Infobae, que un operador judicial es "una persona que hace llegar a los Tribunales los deseos del poder político" y que por lo general pertenecen a los oficialismos. Así, agegó que "la figura del operador judicial se opone de lleno al concepto de Poder Judicial Independiente" y que la carencia de independencia de la Justicia pone en juego la "garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano”.

"Y si hay operadores judiciales, que le transmiten al poder judicial el deseo del poder político, entonces NO hay independencia judicial, porque los jueces y fiscales se fijan para actuar cuáles son los deseos del poder político", agregó.

"Me parece insólito que pretendan establecer que es malo que un presidente diga que tienen que desaparecer los operadores judiciales. Como abogada, pero sobre todo como ciudadana yo celebro y lo aplaudo", apuntó, antes de confirmar que es una pelea necesaria "para resguardar al estado de Derecho" y la democracia.

"El periodismo no debe inventar las noticias y solo debe publicar aquellas cosas que están chequeadas. No inventar falsos chequeados. Quienes hacen eso ,están mintiendo", apuntó antes de exponer las palabras de Daniel Santoro en las que cuenta cómo efectivamente actúan los operadores mediáticos.

"Lo que importa es lo que construyen como idea. Sin pruebas, porque las fabrican. Acaban de leer el manual de instrucciones para fabricar noticias de un señor que es el director de judiciales del diario Clarin. Así se fabrican las noticias", remarcó.

Y concluyó: "Yo celebro tener un presidente que decide no aceptar operadores porque eso es dar la pelea siempre digna, siempre necesaria, por una Argentina democrática, con Estado de Derecho. Una Argentina sin operadores que violen descaradamente nuestros derechos".

12. Pero el periodismo no debe inventar las noticias y solo debe publicar aquellas cosas que estan chequeadas. Y no inventar falsos chequeados. Quienes hacen eso estan mintiendo. Les quiero hablar de como actua un operador mediatico.En sus propias palabras pic.twitter.com/iXKxHJrrtE

13. Ven? a veces las denuncias que vemos publicados no se hacen porque alguien tiene pruebas, sino para que un operador pueda publicar algo con el ok de sus jefes. No importa si es cierto, fabrican el modo de que parezca cierto. Porque la verdad no le importa a nadie