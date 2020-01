Gonzalo Bonadeo defendió al rugby y criticó a los boliches por el crimen en Villa Gesell

El periodista Gonzalo Bonadeo se refirió al asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa por el que están acusados 11 rugbiers y pidió "no demonizar" al deporte a la vez que cuestionó el rol de los boliches.

Las repercusiones del brutal asesinato de Báez Sosa continúan y cada vez son más las personalidades que exponen sus reacciones en redes sociales. Una de ellas fue Bonadeo, quien es una de las figuras de TyC Sports y mantiene un estrecho vínculo con el deporte de la ovalada.

De verdad rugbiers? O jugadores de futbol? Seguramente el quilombo son los deportes y no el zarpe con alcohol y pastas. Mucho menos los dueños de los boliches que se llenan de guita con la movida. Totalmente. (Que nadie se meta con el curro) — Gonzalo D. Bonadeo (@gonbonadeo1963) January 21, 2020

A través de Twitter, el periodista apuntó: "¿De verdad rugbiers? ¿O jugadores de futbol? Seguramente el quilombo son los deportes y no el zarpe con alcohol y pastas. Mucho menos los dueños de los boliches que se llenan de guita con la movida. Totalmente. (Que nadie se meta con el curro)".

Bonadeo también hizo un llamado a los referentes de rugby para que den su postura sobre el tema y explique que esos no son los valores que se persiguen en el deporte. "El silencio no ayuda sino que alimenta prejuicios. El rugby no genera patoteros de por sí".