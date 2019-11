Golpe de Estado en Bolivia: importante periodista estadounidense denuncia que Macri le negó asilo a Evo

Tras la consumación del Golpe de Estado en Bolivia, comenzó a circular por varios medios que el Evo Morales Ayma habría pedido asilo político. Ahora, Jon Lee Anderson, un reconocido periodista de Estados Unidos, reveló la negativa del presidente Mauricio Macri de apoyar y ayudar a su par en un contexto de violencia contra la democracia.

A través de su cuenta de Twitter, Anderson relató: “Un amigo de Evo acaba de llamar para decir que no ha renunciado que es "un golpe" y que el gobierno argentino de Macri, todavía en el poder, se niega a dejar que Evo vuele allí”.

Y completó: “Los más cercanos a él solicitan asilo político siempre que sea posible. Predice más violencia. ¿Qué sigue?”.

A friend of Evo's just called to say that he has not resigned, that it's "a coup," that Argentina's Macri govn't, still in power, is refusing to let Evo to fly there; that those closest to him are asking for political asylum wherever possible. Predicts more violence. What next?