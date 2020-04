Golpe al comercio exterior producto de la pandemia

Producto de la pandemia del coronavirus y la paralización de la economía mundial, el intercambio comercial cayó 17,6% en relación al mismo período del año anterior. Según el último informe del Indec, la cifra alcanzó un valor de U$S 7.495 millones.

En marzo, las exportaciones fueron de US$ 4.320 millones, mientras que las importaciones treparon hasta los U$S 3.175 millones. De este modo, la balanza comercial registró un superávit comercial de U$S 1.145 millones, casi U$S 40 millones menos que el año anterior.

El documento detalló que las exportaciones en marzo disminuyeron 15,9% (- US$ 817 millones) respecto al mismo mes de 2019, debido a la caída del 14,4% de las cantidades y el 1,7% de los precios. En términos desestacionalizados, se redujeron 0,9% en comparación con febrero.

Los rubros más golpeados en términos interanuales fueron: el combustible y energía (-35,2%), manufacturas de origen industrial (-20,5%), manufacturas de origen agropecuario (-18,2%) y productos primarios (-1,7%).

La merma de las exportaciones se reflejó principalmente con Estados Unidos (-34,8%), Alemania (-34,6%), Paraguay (-22,8%), China (-17,4%) y Brasil (-16%).

Respecto a las importaciones, en marzo disminuyeron 19,7% en comparación al mismo mes del año anterior, US$ 781 millones menos. La rebaja se explicó porque las cantidades bajaron 17% y los precios se redujeron 3,2%.

En términos desestacionalizados, las importaciones cayeron 8,4% en comparación a marzo 2019 y 2% respecto a febrero 2020.