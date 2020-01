Ginés González García confirmó que la Argentina no tiene casos de Coronavirus

Poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia sanitaria a nivel internacional, el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que en la Argentina no se registraron casos de Coronavirus aunque tomaron todas las medidas para prevenirla ante cualquier eventualidad.

El funcionario, en conferencia de prensa, aseguró que su cartera está en contacto permanente con el organismo mundial y detalló que la emergencia fue declarada tan sólo en cinco oportunidades, cuando se registran ciertos parámetros preocupantes.

Puntualmente, se reportaron casos de la enfermedad en cinco regiones diferentes y se demostró que había transmisión interhumana. La emergencia declarada por la OMS puede ayudar a detener el brote, sostuvo González García.

A hoy, informó, se detectaron 7800 personas con el virus pero el 98.8% de los casos son en China o de personas que estuvieron en ese país, al igual que las 170 muertes, aseguró. El ministro explicó que "los casos de transmisión persona a persona se dieron en Alemania, Australia y Viena y son todas personas que estuvieron" en la nación oriental.

Ginés explicó que el gobierno estuvo atento a la situación, preparándose y tomando acciones todos los días: "Reunirnos permanentemente con un comité de esfuerzos para ver qué es lo mejor para el país, tranquilizar a la gente y que sepan que tomamos todas las medidas".

Ante este escenario, sostuvo que "la Argentina no tiene casos" aunque ya se difundieron "recomendaciones para el equipo de salud, para la comunidad y viajeros" así como la puesta a punto del "laboratorio en Malbran para que esté disponible la posibilidad de identificar el virus ante la presencia de un cuadro compatible con los síntomas" de la enfermedad.

El ministro detalló que, pese al temor generado, "la enfermedad no tiene ni alto mecanismo de transmisión ni una tasa de letalidad alta, sólo el 2%, particularmente en personas mayores con patologías previas".

Los síntomas son compatibles con los de una fuerte gripe pero, ante la duda, quien los presente deberá acercarse a un centro de salud. La secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre y malestar general encenderán la alarma.

Desde el Ministerio de Salud aconsejaron que, si no es necesario e imperativo", no se viaje a China en este momento y si bien "los mecanismos de control están en alerta, no han sido utilizados hasta el momento".