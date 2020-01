Luego de que Miguel Ángel Pichetto lanzara declaraciones desafortunadas, xenófobas y racistas contra los inmigrantes que residen en Argentina, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió un fuerte comunicado repudiando sus dichos.

Encabezado por Victoria Donda, el INADI señaló: "Transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país”. Por otra parte, la titular del Instituto manifestó: "La Argentina que estamos intentando re-construir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrenten la situación de manera seria y sincera. Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político”.

“El suelo argentino está habitado por sociedades plurales y multiétnicas desde hace decenas de años y eso es precisamente lo que enriquece a nuestra Nación, no lo que la perturba. Son las políticas sociales, de inclusión y solidaridad, las que solucionarán los dilemas actuales en materia inmigratoria”,agregó Donda.

Este fuerte descargo se dio a raíz de los dichos xenófobos del socio de Mauricio Macri en las últimas elecciones, quien había manifestado: "Con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta clandestina e ilegal en el Once. Son traídos por organizaciones semi delictivas".

A su vez, Pichetto explicó que "el conurbano bonaerense" es una muestra de que "somos el ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela", cuyos ciudadanos "demandan salud pública, alimentos, planes y AUH".