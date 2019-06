Este próximo jueves 6 de junio, Jair Bolsonaro, el polémico y muy repudiado presidente de Brasil, llega a la Argentina. Aliado y admirador de Macri, Bolsonaro hará su primera visita oficial a nuestro país. Movimientos sociales, periodistas, artistas y políticos se organizan para realizar una gran manifestación de repudio a su figura. Entre ellos estará Victória Freire, socióloga y coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), un ícono del feminismo argentino. ¿Cuál es la visión que una activista popular y feminista tiene de un personaje tan controvertido?

Que reflexión harías, desde una óptica feminista, de la figura de Jair Bolsonaro?

Tanto las feministas como las y los militantes populares vimos con mucha preocupación el ascenso de Jair Bolsonaro porque sabemos que se trata de una figura que expresa lo más conservador y lo más retrógrado en el panorama político latinoamericano. No solo por lo que expresa concretamente en sus discursos, que arrojan una misoginia, un racismo y un sexismo enorme, sino que también por las políticas económicas que se está proponiendo llevar adelante y que en nuestro país, Argentina, suscitaron una enorme resistencia, como la reforma previsional y la reforma laboral.

El alcalde de Nueva York impidió que le realizasen una cena de homenaje y lo declararon persona no grata. Que te parece esa actitud?

Esta semana Bolsonaro va a visitar la Argentina y se está organizando una movilización de repúdio. Por lo que en este punto podemos llegar a coincidir. No queremos naturalizar a una persona que reivindica las cosas que él reivindica, como al torturador de Dilma Roussef, a quién él le realizó un homenaje durante el impeachemt. Nosotros no queremos naturalizar esto, y por eso mismo estamos organizando nuestro repudio callejero.

Te resulta casual la relación de admiración mútua que tiene con Mauricio Macri?

Efectivamente el reconocimiento mutuo que existe entre Macri y Bolsonaro no es una casualidad. Esto tiene que ver con un plan político-económico que están llevando adelante que buscan llevar adelante en América Latina. Ambos representan la punta de lanza de la política económica que el FMI y los representantes de las economías dominantes buscan desarrollar en nuestra región. Y esto, claro, tiene también como consecuencia la persecución judicial a políticos populares como Lula, allá en Brasil, y Cristina Kirchenr, acá. Entonces no, no es casualidad. Son personajes similares. Tal vez la diferencia es que Bolsonaro es más explícito para manifestar su misoginia, su racismo y su homofobia. Son distintas formas de la misma violencia.

El próximo 6 de Junio, Bolsonaro llega a la Argentina, y asociaciones civiles, periodistas, artistas y políticos se unen en un acto de repúdio. Como ves esta acción? Pensás en sumarte?

El próximo 6 de Junio seremos parte. Yo también voy a participar en contra de la llegada de Bolsonaro. Creo que estas manifestações no solo son un acto de repúdio contra su figura, sino que también buscan construir puentes con quienes están sufriendo hoy, en el país hermano, las consecuencias de su modelo político y económico.

Que le dirías a un ciudadano brasilero sobre las consecuencias de un plan económico neoliberal?

Toda vez que, en nuestro país, Argentina, un gobierno puso en práctica un plan económico neoliberal, esas políticas condujeron al fracaso. Es decir, condujeron a niveles de endeudamiento muy alto y una enorme dependencia económica con los Estados Unidos que, por lo tanto, condicionan las decisiones políticas y nuestra autonomía. Esto trajo como consecuencia el condicionamiento de los presupuestos para derechos básicos como la educación, la salud, etcétera. Supuso un crecimiento muy fuerte de la desocupación y una baja de los salarios. También un recorte en las políticas sociales y de previsión social. De modo que el panorama es realmente desastroso en todos los planos. Incluso para los pequeños comerciantes y los sectores empresarios también este combo es terrible, porque el mercado interno entra en recesión, la gente no tiene dinero para comprar y las condiciones de todos los sectores sociales se precarizan. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy atentas para no permitir que este tipo propuestas triunfen en Argentina, para poder revertir la historia y lograr que otro tipo de gobierno pueda asumir la conducción de nuestro país.