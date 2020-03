El periodista Sebastián Vignolo no pudo contener su risa al afirmar que River tenía remeras preparadas para festejar el campeonato de la Superliga.

El campeonato de Boca sobre su clásico rival sigue siendo el tema más comentado en los canales deportivos, pero el análisis ya dejó su lugar a las perlitas y detalles más triviales. Tal es el caso de los festejos que tenían preparados ambos equipos, que en el caso del 'Millonario' se vieron frustrados.

"LAS REMERAS DE RIVER PARA FESTEJAR EL CAMPEONATO ESTABAN EN TUCUMÁN"#90MinutosFOX - @PolloVignolo afirmó que el Millonario tenía un eslogan preparado para celebrar. pic.twitter.com/A7s62cO8p7 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 10, 2020

Según informó el 'Pollo' en River tenían preparadas remeras para celebrar el título que le falta a Marcelo Gallardo y las llevaron a Tucumán, donde el equipo no pudo superar a Atlético y malogró sus chances. "No lo voy a contar yo. Primero porque la marca... ¿Por qué no averiguan cuál era el eslogan si River le ganaba el campeonato a Boca? Se agotaba en un segundo", aseguró risueño.

Ya sin poder contener la risa, agregó: "Yo no voy a decir nada. Las remeras estaban hechas. Estaban en Tucumán. Pasa siempre eh. Pasa siempre". Sin embargo, no quiso contar cuál era el texto de la remera y mandó a sus compañeros a que lo averigüen.