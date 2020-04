Florencia Kirchner en El Destape Radio: "Vuelvo a un país con mayor responsabilidad política"

En plena pandemia de coronavirus y a poco de haber retornado al país tras pasar un año y medio en Cuba por un tratamiento médico, Florencia Kirchner destacó el rol del Gobierno argentino frente al Covdi-19 y lo comparó con el tratamiento que el macrismo le dio a la salud durante los cuatro años de mandato.

Al volver, dijo en El Destape Radio, le llamó la atención encontrarse con "que hay un gobierno que se está encargando de las cosas. Me fui de un país que no tenía Ministerio de Salud, pero volví y había Ministerio de Salud. Se tomaron medidas de entrada" a diferencia de la demora que registraron otros países para contener la pandemia.

Por eso, se mostró contenta porque volvió "a un país con mayor responsabilidad política pero se siente esta tristeza, no sólo para los que están encerrados, hay gente a la que ésto le está cagando la vida en serio".

Respecto a su experiencia personal ante esta situación, aseguró: "Sabía que me venía una cuarentena pero lo vivo bastante bien. Estoy acostumbrada a estar encerrada, pero hace un año que no veo a un montón de personas, y hay días que tiro un poco para abajo, pero el encierro no me genera un problema".