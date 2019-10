Flavio Mendoza se quejó por la crisis económica y dijo estar "asustado"

El bailarín Flavio Mendoza se quejó de cómo la crisis económica afectó sus propio espectáculo. Además, reconoció que tiene miedo por lo que pueda llegar a pasar con la situación social.

El coréografo contó que le lleva mucho esfuerzo poder sostener su circo: “Me encantaría que el país mejore porque el argentino es de salir. Somos el único país en el mundo que tiene temporada de verano teatral con Mar del Plata y Carlos Paz. De hecho, este verano llevo al circo a Mendoza porque quería salir del circuito para después ir a Chile y Paraguay”, indicó en una nota radial con "Cosas de Minas" (La Salada).

“Mantener ese circo, con toda esa gente, en nuestro país es tan difícil… yo a veces me quejo: para abrir la función en Puerto Madero vienen diez inspectores cada día y yo no lo puedo creer. Hay cada cosa que pasa. Loco, le estoy dando trabajo a un montón de gente y es como que te ponen el palo en la rueda”, expresó.

A su vez, afirmó estar “asustado” por la situación del país aunque remarcó la decisión de seguir peleando: “a mí no me importa quien seas (en cuanto a la orientación política de quien esté en el poder), quiero que realmente alguien nos gobierne bien. En nuestro país hay gente que se muere de hambre y eso es lo que me angustia. Tengo un amigo que trabaja en PAMI y me cuenta los meses que demora un estudio, capaz esa persona no llega viva. Ese tipo de cosas deberían ser un derecho”.